Professora Ivany assume cadeira do Legislativo Paranavaiense

Tomou posse na noite desta última segunda-feira (25/9), na Câmara Municipal de Paranavaí, a professora Ivany Azevedo, do União Brasil. Ivany era a primeira suplente e já havia assumido a cadeira por duas vezes, em 2022 e 2023. Agora assume definitivamente, após a renúncia da vereadora Fernanda Zanatta.

“O sentimento que me conduz hoje, neste ato, é o mesmo que me conduziu durante a campanha, as duas trajetórias em que estive nesta Casa de Leis, e toda a minha história de vida. Sentimento de gratidão a Deus, por guiar meu caminho e agraciar com bênçãos, e de esperança, de ver nossa cidade cada dia melhor”, disse Ivany.

A parlamentar, que obteve 775 votos, prestou o compromisso, prometendo exercer com dedicação e lealdade o mandato, respeitando a legislação e promovendo o bem-estar dos cidadãos.

Em seu pronunciamento, professora Ivany ressaltou o compromisso com a população paranavaiense.

“Nossa missão é desafiadora, pois requer doação, preparo e disposição para discorrer sobre os principais temas e pautas da nossa cidade, com ética, responsabilidade e honestidade em favor do bem comum. [...] A vitória de um político não está somente nas urnas, mas num mandato eficiente, que satisfaça os interesses da população”, finalizou a vereadora empossada.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí