Reforma do IBC já teve 52% do projeto executado

A reforma dos barracões do IBC, uma obra que conta com R$ 7,8 milhões de investimentos, já teve 52,9% do projeto executado, segundo a última medição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A revitalização do espaço vai permitir que o município abrigue a Secretaria de Infraestrutura e todo o pátio de máquinas no local.

Os investimentos foram através do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal. A obra está sendo executada pela empresa Abbott, Arcoverde & Cia Ltda, vencedora da licitação, e tem prazo de até dois anos (outubro de 2024).

A obra é uma reforma com a implantação de salas administrativas, oficina, diversos almoxarifados e tem como objetivo final ser a nova sede da Secretaria de Infraestrutura. A área do terreno é de pouco mais de 22 mil m² e a área de construção e reforma se aproxima de 5,9 mil m².

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí