Representantes da Agroceres PIC visitam Paranavaí

O prefeito KIQ recebeu nesta sexta-feira (5/6) a visita de diretores da Agroceres PIC, uma empresa do setor suinícola, líder no mercado de genética de suínos, que anunciou no mês passado a construção de um complexo genético em Paranavaí.

Junto do deputado estadual Tião Medeiros e alguns secretários municipais, o prefeito recebeu os representantes para uma conversa sobre as futuras instalações da empresa na cidade. “Estamos muito felizes com a chegada desta nova cultura que, com toda certeza, abrirá novas possibilidades de expansão e crescimento da nossa região. Ganha Paranavaí, ganha o Noroeste e ganha a população”, disse KIQ.

A chegada da nova multinacional contará com investimentos de aproximadamente R$ 100 milhões, que contemplam a construção, em Paranavaí, de uma moderna Granja Núcleo com capacidade para alojar 3.500 fêmeas de elite. Projetada a partir de elevados padrões arquitetônicos e tecnológicos, a unidade será uma referência global em biossegurança, padrão genético e design construtivo.

Há também a possibilidade de Paranavaí abrigar dois novos segmentos de investimentos deste setor, porém, estes ainda estão em fase de negociação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí