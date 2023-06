Resultados do censo 2022 na Amunpar

O IBGE divulgou hoje, 28 de junho de 2023, o resultado do recenseamento populacional iniciado em 2022. De acordo com o IBGE, Paranavaí possui 91.950 habitantes, um aumento de 10.360 habitantes (aproximadamente 12,7%) em comparação com o último censo, realizado em 2010.

O Paraná passou de 10.444.526 para 11.443.208 habitantes, um crescimento de 998.682 habitantes ou aproximadamente 9,5%.

A região da Amunpar passou de 260.544 para 272.724 habitantes, um crescimento de 12.180 ou 4,67%. Na região da Amunpar, 12 municípios aumentaram a população e 16 municípios tiveram redução na população.

Considerando aumento absoluto de habitantes, os municípios da Amunpar com maior aumento de população foram Paranavaí (10.360), Loanda (2.024) e Paraíso do Norte (1.473). Se considerar aumento relativo de habitantes os maiores aumentos foram em Porto Rico (25,77%), Paranavaí (12,70%) e Paraíso do Norte (12,51%).

Considerando redução absoluta de habitantes, os municípios da Amunpar com maior redução de população foram Querência do Norte (-1.044), Amaporã (-681) e Inajá (-452). Se considerar redução relativa de habitantes as maiores reduções foram em Inajá (-15,13%), Paranapoema (-14,08%) e Amaporã (-12,51%).

Os três municípios com maior população são Paranavaí (91.950), Loanda (23.225) e Terra Rica (14.842) e os três municípios com menor população são Nova Aliança do Ivaí (1.323), Jardim Olinda (1.343) e Mirador (2.238).

Se considerar os dez municípios de menor população, somente São Pedro do Paraná e Porto Rico tiveram aumento na população. Considerando os dez municípios de maior população, somente Querência do Norte, Nova Londrina e Terra Rica tiveram redução na população.

Abaixo a população recenseada pelo IBGE em cada um dos municípios da Amunpar e seu comparativo com o último censo:

Município 2022 2010 Diferença % Alto Paraná 13.909 13.663 246 1,80% Amaporã 4762 5.443 -681 -12,51% Cruzeiro do Sul 4.494 4563 -69 -1,51% Diamante do Norte 5.142 5516 -374 -6,78% Guairaçá 6.544 6197 347 5,60% Inajá 2.536 2988 -452 -15,13% Itaúna do Sul 3.572 3583 -11 -0,31% Jardim Olinda 1.343 1409 -66 -4,68% Loanda 23.225 21201 2.024 9,55% Marilena 7.253 6858 395 5,76% Mirador 2.238 2327 -89 -3,82% Nova Aliança do Ivaí 1.323 1431 -108 -7,55% Nova Londrina 12.923 13067 -144 -1,10% Paraíso do Norte 13.245 11772 1.473 12,51% Paranapoema 2.398 2791 -393 -14,08% Paranavaí 91.950 81590 10.360 12,70% Planaltina do Paraná 4.070 4095 -25 -0,61% Porto Rico 3.182 2530 652 25,77% Querência do Norte 10.685 11729 -1.044 -8,90% Santa Cruz do Monte Castelo 8.613 8092 521 6,44% Santa Isabel do Ivaí 8.912 8760 152 1,74% Santa Mônica 3.356 3571 -215 -6,02% Santo Antônio do Caiuá 2.493 2727 -234 -8,58% São Carlos do Ivaí 6.587 6354 233 3,67% São João do Caiuá 5.586 5911 -325 -5,50% São Pedro do Paraná 2.661 2491 170 6,82% Tamboara 4.880 4664 216 4,63% Terra Rica 14.842 15221 -379 -2,49% Total 272.724 260.544 12.180 4,67%

Análise realizada pela equipe do Paranavaí Online, com informações do IBGE