A partir desta sexta-feira, dia 20 de março, as principais vias de acesso ao centro comercial de Paranavaí serão bloqueadas para o trânsito de qualquer veículo, de segunda a sábado, das 8h às 18h. O acesso só será permitido para moradores que se cadastrarem previamente junto à Ditran.

Para se cadastrar, os moradores das ruas com bloqueio precisam enviar uma cópia scaneada do comprovante de residência e de um documento com foto (RG ou CNH) para o e-mail ditranpvai@gmail.com.

“A partir desta sexta-feira (20/3), todo veículo só poderá ter acesso às ruas bloqueadas se estiverem com o cadastro efetivado junto à Ditran”, explica o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Jeferson Cattelan.

A autorização para a medida restritiva de circulação de veículos está inserida no novo Decreto de medidas temporárias e emergenciais de prevenção e contágio pelo novo Coronavírus (SARS-Cov-2), causador da COVID-19, publicado nesta quinta-feira (19/3) pela administração municipal.

“Estamos adotando esta medida já prevendo uma possível crise no combate à circulação do vírus. Esta medida será analisada diariamente. Se entendermos que em outro momento não é necessária essa restrição, o Decreto nos dá essa prerrogativa de alterar a situação”, explica o prefeito KIQ.



As ruas que estarão bloqueadas a partir desta sexta-feira são as seguintes:

- Rua Manoel Ribas, a partir do ponto da Avenida Distrito Federal, até a Avenida Paraná

- Rua Getúlio Vargas, a partir da Avenida Paraná até a Avenida Distrito Federal

- Rua Pará, desde a Rua Pernambuco até a Avenida Distrito Federal

- Rua Paraíba, com início na Avenida Distrito Federal até a Rua Pernambuco

- Rua Minas Gerais, a partir da Rua Pernambuco até a Rua Antônio Felipe

- Rua Souza Naves, a partir da Rua Antônio Felipe até a Rua Pernambuco

- Rua Marechal Cândido Rondon, a partir da Rua Pernambuco até a Avenida Paraná

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí