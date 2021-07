Secretário de Estado vai analisar viabilidade de recursos para readequação de 14km da Estrada Cristo Rei

Em visita a Paranavaí nesta terça-feira (13/7), o Secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, ouviu as demandas do município e se comprometeu em analisar a possibilidade de liberação de recursos ou linhas de financiamento na ordem de R$ 1,8 milhão para a readequação da Estrada Cristo Rei. O pedido foi feito pelo secretário de Agricultura do município, Tarcísio Barbosa, durante reunião com lideranças no gabinete do prefeito KIQ.



Agroceres Pic em obras





“Nossa cidade tem atraído investidores, especialmente do setor do agronegócio. No início do próximo ano já devemos ter uma grande empresa produtora de suínos começando a funcionar e gerando centenas de empregos diretos e indiretos. A readequação destes 14km da Estrada Cristo Rei, com o cascalhamento, instalação de caixas de contenção e outras estruturas necessárias, é muito importante para melhorar o acesso dos moradores daquela região rural, o acesso dos futuros funcionários que precisarão se deslocar para esta nova empresa para trabalhar, e também para o transporte dos animais e escoamento da produção agrícola daquela área. A possibilidade de uso mais frequente desta estrada, também vai fazer com que o transporte seja otimizado, já que para ir até a Agroceres, por exemplo, se locomover pela estrada rural é aproximadamente 30km mais perto e evita que os motoristas tenham que passar com as carga de suínos por dentro de cidades próximas como São João do Caiuá e Santo Antônio do Caiuá”, explicou Tarcísio.

Para o secretário de Estado, Norberto Ortigara, “a região de Paranavaí sempre apresentou um grande potencial de desenvolvimento do agronegócio, para diferentes tipos de cultivos e atividades. Essa diversificação de culturas só traz bons resultados, fazendo desta uma região muito próspera. O Governo do Estado está sempre analisando projetos sólidos e que ajudem a alavancar ainda mais o desenvolvimento das atividades do agro em todas as regiões do Paraná. Certamente, a readequação deste trecho Estrada Cristo Rei será um projeto muito benéfico para a população e vamos colocar o projeto em análise para ver a melhor maneira de fazermos isso tudo acontecer”, afirmou.

Após a reunião no gabinete municipal, o secretário Ortigara e o deputado estadual Tião Medeiros foram visitar as obras do novo núcleo genético da multinacional Agroceres Pic. A unidade terá 70 mil m² de área construída e capacidade para alojar 3.600 fêmeas de elite e uma produção estimada em até 110 mil animais por ano, tornando a unidade na maior da América do Sul. A visita foi acompanhada pelo prefeito KIQ; o vice-prefeito Pedro Baraldi; o presidente da Câmara de Vereadores, Leônidas Fávero Neto; o vereador Luiz Paulo Hurtado; e outras lideranças regionais ligadas ao setor do agronegócio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí