Semana do Meio Ambiente teve diversas ações em Paranavaí

O Dia Mundial do Meio Ambiente é o dia 5 de junho. Por conta dessa data tão importante, o município de Paranavaí, através da Secretaria de Meio Ambiente, realizou programação especial nos últimos dias. A Semana do Meio Ambiente teve ações sustentáveis e de impacto ambiental.

A primeira ação foi a coleta de lixo eletrônico, realizada durante três dias no Centro de Eventos de Paranavaí. Durante este período, foram coletados mais de 2.500 equipamentos eletrônicos que terão destinação correta e não vão prejudicar o meio ambiente.

No último sábado, dia 3 de junho, o município realizou mais ações. Em parceria com o Rotary Entre Rios e o Instituto Água e Terra, foi feita a limpeza, retirada de lixo e plantio de aproximadamente 800 mudas de árvores nativas na Área de Preservação Permanente no Jardim Oásis.

Ainda no dia 3, mais uma ação de plantio de mudas de árvores nativas, em parceria com a Unimed, na Rua Rio Grande do Sul.

Pra encerrar as ações da Semana do Meio Ambiente, foi feita nesta terça-feira (6/6) uma ação de limpeza no córrego Xaxim, nas dependências do Parque Ouro Branco.

“Nós cuidamos do meio ambiente durante todo o ano com diversas ações, mas não podemos deixar passar em branco uma data tão importante como essa. Estamos sempre cuidando das nossas praças e parques, fazendo plantio de árvores, preservando nossas belezas naturais para que também sejamos exemplo de sustentabilidade”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí