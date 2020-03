O concerto “Uma viagem musical”, da Orquestra Municipal de Paranavaí, levou mais de 500 pessoas à Praça da Xícara (Praça Dr. Sinval Reis) no último sábado (dia 29/2). A apresentação foi mais uma das iniciativas da Fundação Cultural para aproximar as atrações culturais do município à população.



“A Orquestra Municipal está retomando seus trabalhos com músicos que foram selecionados através de audições às cegas, conforme previsto em edital. As apresentações agora têm um novo formato, com todos os concertos gratuitos para o público e acontecendo nas principais praças públicas de Paranavaí. Por isso, vamos trabalhar com repertórios bem ecléticos, de acordo com o tema do concerto”, explica o maestro Luciano Torres.

O primeiro concerto do ano teve repertório baseado em obras de compositores como Henry Mancini (temas de filmes), Pharrel Willians, Bruno Mars, Michael Jackson e John Lennon, em contraponto com compositores brasileiros como Tom Jobim, Gilberto Gil e Vinícius de Morais. Essa foi a primeira apresentação da Orquestra Municipal de Paranavaí desde que às audições às cegas que decidiram os escolhidos para compor o grupo.

“Optamos por realizar as audições às cegas para garantir total lisura no processo de escolha. Nós não sabíamos quem estava tocando. Avaliamos apenas a técnica, musicalidade, sonoridade, afinação e desenvoltura na execução das músicas orquestrais. Cada músico vai realizar 40 serviços, entre ensaios e concertos, durante todo este ano”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Depois das audições, foram selecionados: um maestro titular e músicos que tocam saxofone, trombone, trompete, contrabaixo, bateria e percussão, guitarra, piano e vocal. “Os instrumentos escolhidos para compor a orquestra levam em consideração a formação de orquestra popular na modalidade Big Band, já tradicional na cidade”, frisa Torrente. A próxima apresentação está marcada para o dia 27 de março (sexta-feira), com o show “A Orquestra é Pop”, que vai contar com algumas das melhores músicas do cenário pop nacional e internacional. O local ainda será definido.

