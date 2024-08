Polícia Civil prende 17 integrantes de organização ligada ao tráfico de drogas em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 17 integrantes de uma organização ligada ao tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (22), em Paranavaí, no Noroeste do Estado. Dos presos, nove foram detidos por mandado de prisão e oito autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Além das prisões, a operação resultou na apreensão de quantidades significativas de entorpecentes, armas de fogo, munições e aproximadamente R$ 50 mil, indicando a extensão das atividades ilícitas do grupo.

Cerca de 90 policiais civis participaram da ação, que tinha como objetivo desmantelar uma rede que atuava em diversos bairros do município. A operação contou com o suporte aéreo de helicóptero e cães policiais da PCPR.

As investigações tiveram início após o cumprimento de mandados de busca e apreensão anteriores, que resultaram na identificação dos suspeitos envolvidos no grupo criminoso. Esta ofensiva integra uma série de operações voltadas ao combate ao tráfico de drogas na região.

O delegado Gilson Matos enfatizou a importância da operação. “Esta operação tem a missão de deixar claro que reprimimos o tráfico de drogas na região de Paranavaí e que estamos atentos e não mediremos esforços para combater o crime”, destaca.

Denúncia – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que possam auxiliar nas investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (44) 99826-5900 diretamente com a equipe de investigação.

Fonte: Agência Estadual de Noticias