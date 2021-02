Boletim do Covid-19 em Paranavaí - 26 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Saúde começou a divulgar os números do Coronavírus (Covid-19) em Paranavaí. O boletim está sendo atualizado diariamente, levando em conta os dados colhidos pelas equipes da UBS Centro, que é a unidade de referência para o atendimento dos casos suspeitos da doença na cidade.

Até o final da tarde desta sexta-feira, o relatório apontava sessenta e um óbitos em Paranavaí, quatro mil, setecentos e setenta confirmações de Covid-19 em Paranavaí (LACEN + Testes Rápidos + PCR ultrassensível), noventa e seis suspeitos testados para Coronavírus aguardando resultado e quinze mil, trezentos e setenta casos descartados. Até o momento são quatro mil, duzentos e quarenta e três os casos recuperados. Os casos notificados, de pessoas que apresentaram “síndrome gripal”, não foram divulgados.

Houve um aumento de 77 casos confirmados, 36 casos suspeitos, 48 recuperados e 83 casos descartados em relação ao último boletim.

Hoje, 11 pacientes de Paranavaí estão internados no setor exclusivo para casos de Covid-19 da Santa Casa, sendo:

● 04 casos CONFIRMADOS na UTI

● 07 casos CONFIRMADOS na Enfermaria

Saiba mais em Portal do Covid-19 da Prefeitura Municipal de Paranavaí.



Boletim do Covid-19 mostra evolução dos casos em Paranavaí





Entenda as nomenclaturas usadas no Boletim do Covid-19 em Paranavaí

Notificados – pessoas com “síndrome gripal” que ainda não têm todos os requisitos para serem testados

Suspeitos – pessoas testadas aguardando resultado do exame, que pode levar até 72 horas após o recebimento no LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná)

Descartados – pessoas testadas com resultado negativo

Confirmados – pessoas testadas com resultado positivo

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí