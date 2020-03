A Secretaria Municipal de Saúde anunciou na manhã deste sábado (28/3) o segundo caso confirmado do novo Coronavírus (Covid-19) em Paranavaí. A coleta do exame foi realizada no dia 23 (segunda-feira). A paciente confirmada é uma mulher de 62 anos, que teve contato com outra pessoa já testada e positivada para Covid-19.

A mulher, que faz parte do grupo de risco por conta da idade, inicialmente apresentou mal estar geral, sem febre. A paciente relatou contato direto com dois filhos, duas noras e uma neta. Toda a família está em isolamento social desde o último domingo, dia 22, quando a mulher começou a apresentar os sintomas, e estão sendo monitorados pela Vigilância em Saúde.

A Vigilância em Saúde informou que neste sábado (28/3), a paciente confirmada para Covid-19 começou a apresentar tosse produtiva e uma das pessoas da família está com sintomas leves de gripe. As duas foram orientadas a buscar atendimento médico para acompanhamento.

“A confirmação oficial do caso confirmado veio através da divulgação do laudo do LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná) neste sábado. Estamos mantendo nosso compromisso de divulgar as informações com toda a transparência para a população e reforçamos o alerta máximo às normas de isolamento social”, explicou a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí