A Secretaria Municipal de Saúde anunciou na tarde desta quinta-feira (2) o terceiro caso confirmado do novo Coronavírus (Covid-19) em Paranavaí. A coleta do exame do paciente foi realizada no dia 26 de março. O terceiro confirmado é um homem de 60 anos, que teve contato com outro paciente confirmado para COVID-19 fora de Paranavaí. O caso não tem nenhuma relação com os primeiros dois pacientes confirmados na cidade.

Além da idade, o homem faz parte do grupo de risco por ser hipertenso. Ele procurou atendimento depois de apresentar vários sintomas como febre persistente por mais de 24 horas, tosse seca, dores no corpo, dor de garganta e dor de cabeça.

Desde o dia da coleta do exame, o paciente está em isolamento domiciliar e está sendo monitorado pela Vigilância em Saúde. Hoje, quinta-feira (2/4), o homem está estável, apresentando apenas tosse.

Os outros dois casos confirmados em Paranavaí também estão sendo monitorados pela equipe da Vigilância em Saúde. O primeiro paciente, um homem de 70 anos, teve seu exame positivado no dia 22 de março. Ele já saiu do período de transmissão e se recupera bem. O segundo caso foi confirmado no dia 28 de março. A paciente é uma mulher de 62 anos. Ela ainda apresenta tosse, mas o quadro geral de saúde é estável. A mulher continua em período de isolamento domiciliar.

