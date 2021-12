Doses da Pfizer se esgotam e nesta terça-feira só haverá aplicação de 2ª dose da Astrazeneca e Janssen no Centro de Eventos

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, comunica a toda a população que todas as doses do imunizante Pfizer, destinados à aplicação de 1ª, 2ª e 3ª dose em Paranavaí, se esgotaram nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro. Com isso, nesta terça-feira, dia 21, só haverá aplicação de 2ª dose dos imunizantes Astrazeneca e Janssen no Centro de Eventos, das 8h às 13h.

“Há uma previsão de recebermos doses de Pfizer na quarta-feira para a continuidade da vacinação, porém ainda não sabemos o horário definido para a entrega do novo lote. Até a chegada de novas doses do imunizante, não há como prosseguir com a aplicação de 1ª, 2ª e nem 3ª dose de Pfizer”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Lembrando que para receber a 2ª dose dos imunizantes Astrazeneca ou Janssen, é necessária a apresentação de documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS atualizado, Cartão de Vacina e Cartão de Gestante (para grávidas e puérperas).

Atualização do Cartão SUS – Como informado desde o início da ação de imunização contra Covid-19, todas as pessoas que forem receber doses da vacina, de qualquer imunizante, devem apresentar o Cartão SUS atualizado.

O Cartão SUS deve ser atualizado em dois casos: caso haja mudança de endereço, especialmente de cidade; e quando o cartão não inicia com o número 7.

A atualização do Cartão SUS pode ser feita diretamente na UBS de referência ou ainda pela internet, através do aplicativo Conecte SUS (https://conectesus-paciente.saude.gov.br/). Através do aplicativo, também é possível manter uma versão digital do seu Cartão SUS, sem necessidade de impressão.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí