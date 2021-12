Quem tomou 1ª dose da Pfizer há mais de 21 dias, já pode receber a 2ª dose no Centro de Eventos

A Secretaria de Saúde de Paranavaí, através da coordenação de Imunização, informou na manhã desta segunda-feira (20/12) que, por orientação da Secretaria de Estado da Saúde, as pessoas que tomaram a 1ª dose do imunizante Pfizer há mais de 21 dias, já podem receber a 2ª dose no Centro de Eventos. A redução do intervalo vale para toda a população maior de 12 anos.

“Anteriormente, havia uma orientação de intervalo mínimo de 56 dias para todos que tomaram a primeira dose do imunizante Pfizer. Agora, a nova orientação é de que o intervalo seja reduzido para 21 dias entre a 1ª e a 2ª dose. A decisão foi tomada com base em pesquisas de eficácia do imunizante e considerando a importância do esquema vacinal completo para proteção individual e coletiva, com alta cobertura vacinal para toda a população paranaense. Então, quem já completou o intervalo de 21 dias entre a 1ª e a 2ª dose, já pode ir até o Centro de Eventos para completar seu esquema vacinal”, explica a coordenadora da imunização do município, Grazieli Barbaço.

Para receber a 2ª dose é necessária a apresentação de documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS atualizado, Cartão de Vacina e Cartão de Gestante (para grávidas e puérperas). A vacinação no Centro de Eventos acontece de segunda a sábado, das 8h às 13h.

