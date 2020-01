A equipe de fiscais da Vigilância em Saúde continua com o trabalho de vistoria nas residências em empresas notificadas pelo menos uma vez por terem sido encontrados focos de larvas do mosquito Aedes aegypti. Nesta sexta-feira (10/1), pelo menos 20 imóveis foram fiscalizados em várias regiões da cidade. Vários imóveis foram notificados pela primeira vez e outros já foram infracionados. Uma empresa no Distrito Industrial foi infracionada por reincidência de focos de dengue.

“A empresa já foi notificada várias vezes, desde o ano passado. No local, está armazenado um grande número de pneus, que já deveriam ter sido destinados corretamente. No final de dezembro, uma equipe da Vigilância já havia notificado o proprietário para dar o destino correto aos pneus ou, pelo menos, armazenar em local coberto para evitar acumular água das chuvas. Hoje os fiscais retornaram ao local e verificaram que a notificação (que não foi a primeira) não foi atendida. Por isso, a empresa foi infracionada com indicação de multa inicial de R$ 2.400, considerando a reincidência de notificações, a quantidade de criadouros de larvas do Aedes e o alto grau de risco à saúde pública”, explica a diretora da Vigilância em Saúde, Keila Stelato.

Além de lavrar o Auto de Infração com indicação de multa, os fiscais da Vigilância deram ao proprietário da empresa um prazo de 12 horas para eliminação de todos os focos de larvas do mosquito da dengue, e 3 dias para a limpeza e alocação adequada dos pneus. O proprietário do imóvel tem também um prazo de 15 dias para apresentar defesa do Auto de Infração junto à Vigilância. “Na próxima semana os fiscais vão retornar para verificar se o problema foi solucionado. Caso sejam encontrados focos novamente, o valor da multa vai dobrar. A cada retorno em que forem encontrados focos, a multa vai sendo multiplicada”, frisa a diretora da Vigilância.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí