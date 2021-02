Janeiro registrou maior número de casos confirmados de Covid-19 desde início da pandemia

O ano de 2021 começou trazendo uma alta considerável no número de casos confirmados de Covid-19 em Paranavaí. Um levantamento feito pela Vigilância em Saúde aponta números preocupantes. Só no mês de janeiro foram registrados 1.173 novos casos da doença, o que representa 50,56% de todos os casos registrados de março a dezembro de 2020 (um total de 2.320). O resultado de janeiro também é mais que o dobro do número de casos registrados em novembro (total de 584 no mês) e 31,65% maior que dezembro (total de 891 casos no mês).

As três últimas semanas de janeiro também tiveram mais casos confirmados do que a pior semana de 2020. Na semana de 6 a 12 de dezembro, foram registrados 276 novos casos de Covid-19 em Paranavaí. Já no primeiro mês deste ano, foram 208 novos casos na semana de 3 a 9 de janeiro; 369 novos casos na semana de 10 a 16 de janeiro; 295 novos casos na semana de 17 a 23 de janeiro; e 301 novos casos na semana de 24 a 30 de janeiro.



Em janeiro também foram registrados 11 óbitos de pacientes com Covid-19 em Paranavaí, número que só ficou atrás do mês de dezembro, quando o município teve 12 óbitos. Desde o início da pandemia, Paranavaí registrou 46 óbitos de pacientes com Covid-19: dois no mês de abril, quatro em maio, um em junho, três em julho, três em agosto, três em setembro, dois em outubro, cinco em novembro, 12 em dezembro e 11 em janeiro.

“Os números de janeiro são o reflexo do relaxamento das pessoas, especialmente durante as festas de Natal e Ano Novo. É só observar que o período com maior número de casos foi a segunda semana do mês, aproximadamente 15 dias após o Ano Novo. Nossa preocupação agora é com a aproximação do Carnaval. Apesar de as festas de rua estarem canceladas e o Governo do Estado tomar medidas mais rígidas como o cancelamento dos recessos, sempre tem aqueles que promovem reuniões com aglomerações e não se preocupam com o uso de máscaras e distanciamento. Dependendo do comportamento da população, vamos sentir os reflexos até o fim do mês de fevereiro novamente”, avalia a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

A primeira coleta de exame para confirmação do novo Coronavírus em Paranavaí foi registrada no dia 15 de março. O material foi enviado para o LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná) e o laudo retornou no dia 23 de março com resultado positivo. Desde então têm sido registrados, em média, 332 casos positivos por mês na cidade.

O último boletim Covid divulgado nesta terça-feira (2/2) registrava 3.592 casos confirmados, 3.280 pessoas recuperadas da doença, 88 pessoas suspeitas (aguardando resultados de exames) e 13.896 descartados, com resultados negativos.

Faixa etária – A pesquisa da Vigilância em Saúde também levantou que das 1.173 pessoas positivadas em janeiro de 2021 para o novo Coronavírus, 75,19% estão na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, ou seja, fazem parte do grupo considerado como PEA – População Economicamente Ativa.

Um total de 509 pessoas (43,40% dos casos confirmados) estão na faixa etária de 20 a 39 anos. Em seguida aparecem as pessoas que fazem parte da faixa etária de 40 a 59 anos – 373 casos confirmados (31,80%). Os idosos a partir de 60 anos são 13,55% dos casos positivados (159 pessoas). E de 0 a 19 anos foram 132 pessoas positivadas no mês de janeiro (11,25% do total), entre eles estão 2 bebês, com menos de 1 ano de idade.

Das 1.173 pessoas positivadas no primeiro mês de 2021 para Covid-19 em Paranavaí, 658 (56,10%) são do sexo feminino e 515 (43,90%) do sexo masculino.

A maioria dos casos (47,66%) foi confirmada através de laudos do LACEN – 559 pessoas no total. Outras 522 pessoas (44,50%) tiveram seus resultados positivados através de Testes Rápidos e 92 pessoas (7,84%) foram confirmadas para Covid-19 através de exames particulares de PCR ultrassensível.

