Paranavaí ultrapassa a marca de 3 mil casos confirmados de Covid-19

Com 697 novos casos registrados nos primeiros 18 dias do ano, Paranavaí já ultrapassou a marca de 3 mil casos confirmados de Covid-19. O último boletim desta segunda-feira (18/1) registrava 3.017 pessoas positivadas, 2.569 recuperadas da doença, 64 pessoas suspeitas (aguardando resultados de exames) e 13.234 descartadas, com resultados negativos. Em 10 meses de ações de enfrentamento à doença, o município também registrou 40 óbitos de pacientes testados positivos para o novo Coronavírus.

Veja também:

Paranavaí ultrapassa a marca de 2.000 casos confirmados de Covid-19

Três profissionais de saúde são os primeiros vacinados contra Covid-19 em Paranavaí



A primeira coleta de exame para confirmação do novo Coronavírus em Paranavaí foi registrada no dia 15 de março. O material foi enviado para o LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná) e o laudo retornou no dia 23 de março com resultado positivo. Desde então têm sido registrados, em média, 301 casos positivos por mês na cidade.

Janeiro de 2021 já se projeta como um dos meses com os piores resultados. Enquanto em novembro de 2020 foram registrados 584 casos confirmados e em dezembro outros 891 resultados positivos, em apenas 18 dias o mês de janeiro já ultrapassou novembro e a projeção é de ultrapassar também os resultados de dezembro.

Em relação aos óbitos, janeiro já se iguala ao mês de novembro, com cinco mortes de pacientes com Covid registradas. Até o momento, o pior mês foi o de dezembro, com 10 óbitos confirmados por complicações da doença. Até o momento, Paranavaí registrou 40 óbitos de pacientes com Covid-19: dois no mês de abril, quatro em maio, um em junho, quatro em julho, três em agosto, três em setembro, um em outubro, cinco em novembro, 12 em dezembro; e cinco neste mês de janeiro.

“Esse aumento acelerado no número de casos positivos é reflexo das festas de Natal e Ano Novo. É nítido que houve um relaxamento intenso por parte das pessoas com relação ao uso de máscaras e à participação em eventos ou reuniões com aglomeração. Esta semana já vamos dar início à aplicação das vacinas contra o Covid-19, começando com a imunização dos profissionais de Saúde que atuam na linha de frente do combate à doença. E mais uma vez volto a afirmar: este não é o momento de haver relaxamento nos cuidados contra o Covid-19. Não podemos achar que porque a vacina está chegando, tudo pode voltar ao normal como era antes da pandemia. Isso por dois motivos: primeiro que, neste momento, o percentual de pessoas que vão receber a primeira dose da vacina é muito pequeno. A vacina não é para toda a população agora, é só para os profissionais de Saúde da linha de frente do combate ao Covid-19. Segundo, que a imunização de todos os grupos prioritários vai levar alguns meses, não vai ser em poucas semanas. Além disso, as pessoas dos grupos prioritários ainda precisam tomar a segunda dose e aguardar o período de efeito do imunizante. Por isso, não é seguro sair sem máscara, deixar de higienizar as mãos com álcool gel, nem fazer parte de festas e reuniões com aglomerações”, destaca a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Faixa etária – A pesquisa da Vigilância em Saúde também levantou que das 3.017 pessoas positivadas para o novo Coronavírus desde o início da pandemia, 77,50% estão na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, ou seja, fazem parte do grupo considerado como PEA – População Economicamente Ativa.

Um total de 1.371 pessoas (45,44% dos casos confirmados) estão na faixa etária de 20 a 39 anos. Em seguida aparecem as pessoas que fazem parte da faixa etária de 40 a 59 anos – 967 casos confirmados (32,05%). Os idosos a partir de 60 anos são 12,03% dos casos positivados (363 pessoas). E de 0 a 19 anos foram 316 pessoas positivadas (10,48% do total), entre eles estão 14 bebês, com menos de 1 ano de idade.

Das 3.017 pessoas positivadas até o momento para Covid-19 em Paranavaí, 1.629 (54%) são do sexo feminino e 1.388 (46%) do sexo masculino.

A maioria dos casos (45,77%) foi confirmada através de laudos do LACEN – 1.381 pessoas no total. Outras 1.268 pessoas (42,03%) tiveram seus resultados positivados através de Testes Rápidos e 368 pessoas (12,20%) foram confirmadas para Covid-19 através de exames particulares de PCR ultrassensível.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí