Mulher internada há 46 dias é o 13º óbito de paciente com Covid-19 em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da manhã desta quinta-feira (6/8) o 13º óbito de paciente com Covid-19 em Paranavaí. A paciente, uma mulher de 70 anos, estava internada na ala exclusiva para Covid da Santa Casa desde o dia 21 de junho.

Segundo informações do setor de Comunicação e Marketing da Santa Casa, a paciente foi internada inicialmente na enfermaria da ala Covid no dia 21 de junho. No dia seguinte, foi transferida para a UTI, recebendo maior vigilância e suporte de oxigênio. O primeiro resultado positivo para Covid-19 saiu no dia 23 de junho, quando foi realizado Teste Rápido na paciente. O resultado foi confirmado através de laudo do LACEN liberado no dia 26 de junho. A mulher chegou a ser intubada no dia 26 de junho, passando a receber ventilação mecânica. Na madrugada desta quinta-feira (6/8) seu quadro clínico piorou e a paciente evoluiu a óbito. No total, a mulher ficou 46 dias internada na ala Covid da Santa Casa – 45 deles em leito de UTI. Como doença pré-existente, a paciente sofria de obesidade.

As doze primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram de uma mulher de 40 anos no dia 14 de abril; outra mulher de 51 anos no dia 18 de abril; um homem de 44 anos no dia 2 de maio; uma mulher de 78 anos no dia 3 de maio; um homem de 85 anos no dia 13 de maio; um homem de 53 anos no dia 18 de maio; uma mulher de 75 anos no dia 8 de junho; um homem de 55 anos no dia 5 de julho; um homem de 71 anos (morador de Paranavaí que faleceu em Curitiba) no dia 18 de julho; outro homem de 57 anos no dia 22 de julho; uma mulher de 79 anos no dia 1º de agosto; e um homem de 60 anos no dia 3 de agosto.

