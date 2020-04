A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta quinta-feira (9/4) o laudo do LACEN (Laboratório Central do Paraná) com o resultado dos exames de uma moradora de Paranavaí, internada na UTI da Santa Casa em estado grave. Ela foi confirmada para Covid-19 e é o quinto caso positivo oficial na cidade.

A paciente é uma mulher de 43 anos. Ela procurou atendimento na UBS Central no fim da manhã da última segunda-feira (6/4) se queixando de falta ar. O caso preocupou a equipe de atendimento, que encaminhou a mulher imediatamente para internamento na UPA 24 horas. Ela deu entrada na UPA às 12h59, onde foi realizado um raio-x de tórax constatando o comprometimento dos dois pulmões. Foi realizada a coleta do exame para COVID-19 e a paciente foi encaminhada para internamento na Santa Casa, às 18h30.

Ainda na segunda-feira, foi realizada uma tomografia que apontou para uma forte suspeita de Coronavírus avançado. Na manhã de terça-feira (7/4) a mulher precisou ser entubada e, desde então, está utilizando respirador pulmonar e sendo monitorada pela equipe de saúde da Santa Casa.

Nesta quinta-feira (9/4), o Setor de Comunicação e Marketing da Santa Casa divulgou um boletim da direção técnica, informando que a paciente continua internada na UTI do setor de isolamento específico para casos de Covid-19, respirando com ajuda de aparelhos, e o quadro clínico é grave.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí