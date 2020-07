Paranavaí registra nona morte de paciente com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quarta-feira (22/7) a nona morte de paciente com Covid-19 em Paranavaí. O paciente, um homem de 57 anos, estava internado na ala exclusiva para Covid da Santa Casa desde o dia 14 de julho.

Segundo o boletim oficial divulgado pelo setor de Comunicação e Marketing da Santa Casa, o paciente foi internado em leito de UTI, onde passou a receber suporte de oxigênio. Três dias depois, seu quadro clínico avançou de moderado para grave e o paciente foi intubado. O laudo do LACEN com resultado positivo para Covid-19 saiu no último domingo, dia 19. Na madrugada desta quarta-feira (22/7), seu estado de saúde piorou e evoluiu a óbito. O paciente não tinha doenças pré-existentes.

As oito primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram de uma mulher de 40 anos no dia 14 de abril; outra mulher de 51 anos no dia 18 de abril; um homem de 44 anos no dia 2 de maio; uma mulher de 78 anos no dia 3 de maio; um homem de 85 anos no dia 13 de maio; um homem de 53 anos no dia 18 de maio; uma mulher de 75 anos no dia 8 de junho; e um homem de 55 anos no dia 5 de julho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí