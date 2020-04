A Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta segunda-feira (6/4) o quarto caso confirmado do novo Coronavírus (Covid-19) em Paranavaí. O paciente é um homem de 47 anos, que teve contato com pelo menos outros quatro pacientes confirmados para a doença na cidade de Londrina.

“O homem esteve em Londrina visitando familiares, onde quatro pessoas da casa foram testadas e confirmadas para Covid-19. Ele começou a apresentar os sintomas no dia 13 de março. No dia 31 ele foi testado em Londrina e o resultado saiu no último sábado, dia 4 de abril, como confirmado. O paciente está agora em sua residência em Paranavaí. Ele já passou do período de transmissão mas, por opção pessoal, continua cumprindo mais alguns dias de isolamento em sua casa. Nesta segunda-feira, dia 6, ele está assintomático. A esposa e os filhos do paciente também não apresentaram nenhum sintoma”, explica a diretora da Vigilância em Saúde.

