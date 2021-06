Quase 50% da população maior de 18 anos já tomou a 1ª dose da vacina contra Covid-19 em Paranavaí

Um levantamento realizado pela Vigilância em Saúde aponta que 49,24% da população maior de 18 anos já tomou a 1ª dose da vacina contra Covid-19 em Paranavaí. Até a última quarta-feira (23/6), 35.156 pessoas já haviam sido imunizadas com a primeira dose no município. Destas, 14.300 pessoas foram vacinadas nos 9 dias de ação de imunização em massa no Centro de Eventos, organizados através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde.

Veja também: 40% da população adulta foi imunizada com a primeira dose da vacina no Brasil

“Segundo o mapa quantitativo repassado pelo IBGE, Paranavaí tem uma população total comprovada de 91.541 pessoas. Deste total, 71.396 pessoas são aptas a receber as doses da vacina contra Covid-19 por terem mais de 18 anos. A aplicação das primeiras doses deu uma acelerada a partir do momento que iniciamos a ação de vacinação em massa no Centro de Eventos, tanto que 40,68% das pessoas imunizadas com a 1ª dose até o momento, foram vacinadas durante os 9 dias deste mês de junho em que conseguimos fazer os mutirões de vacinação. Hoje, por conta do espaço e da estrutura que conseguimos montar no Centro de Eventos, temos capacidade pra fazer a aplicação de aproximadamente 4 mil doses por dia, sem a formação de longas filas e sem causar muita espera para a população. Basta recebermos doses que não medimos esforços para imunizar todos os públicos-alvo”, avalia a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Segunda dose – A grande dificuldade do município continua sendo com a baixa procura pela 2ª dose que completa o esquema vacinal contra Covid-19. Até a última quarta-feira (23/6), apenas 10.833 pessoas haviam tomado a segunda dose, ou seja, 15,17% da população maior de 18 anos apta a receber a vacina.

“Só esta semana já realizamos três dias de mutirão para aplicação das segundas doses no Centro de Eventos. Não estamos medindo esforços. Colocamos os Agentes Comunitários de Saúde para fazer busca ativa dos pacientes referenciados nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde); temos feito uma divulgação em todos os canais de comunicação da Prefeitura, além do apoio de toda a imprensa local; colocamos carro de som rodando nos bairros onde há mais pessoas com a 2ª dose em atraso; e mesmo assim a procura ainda está muito abaixo do esperado. Na terça-feira (22) vacinamos 140 pessoas com a 2ª dose; na quarta (23) foram só 69; e na quinta (24) a procura foi menor ainda – 66 pessoas. Nesta sexta (25) a situação começou a melhorar. Até às 14h já vacinamos 115 pessoas com a 2ª dose. Mesmo assim, ainda temos mais de 500 pessoas sem completar o esquema vacinal contra Covid-19 em Paranavaí”, explica Andréia.

Segundo a secretária, a falta de procura pela 2ª da vacina prejudica quem está aguardando a abertura de novos grupos ou faixas etárias para tomar a 1ª dose. “A SESA (Secretaria de Estado da Saúde) tem um controle rígido com relação a quantidade de doses que são enviadas. Quando eles abrem os relatórios e vêem que ainda temos doses em estoque (mesmo sendo segundas doses), eles entendem que ainda temos condições de atender a população e nos mandam menos doses do que para outros locais. Mas o que as pessoas precisam entender é que não podemos, legalmente falando, pegar essas segundas doses e aplicar como sendo 1ª dose. Não há esta possibilidade de remanejar, de dar um jeitinho para fazer a fila andar. Então, quem não toma a 2ª dose está diretamente prejudicando aqueles que ainda estão aguardando para tomar a 1ª dose”, frisa.

Lembrando que a eficácia das vacinas foi determinada a partir de estudos que as testaram fazendo duas aplicações, por isso é fundamental que quem tomou a 1ª dose de qualquer um dos imunizantes contra Covid-19, recebam também a 2ª dose (respeitando o prazo indicado na Carteira de Vacinação). Quem não completa o esquema vacinal está mais sujeito a infecções, em comparação às pessoas que receberam as duas doses. Além disso, o indivíduo que só recebeu uma dose acaba não contribuindo de maneira correta para o controle da circulação do vírus. “É preciso ter em mente que, além de aumentar a proteção contra a Covid-19, a segunda dose ajudar a prolongar essa proteção”, insiste Andréia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí