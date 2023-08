Raio-X da Saúde: UBS Campo Belo

No Raio-X da Saúde desta terça-feira (8/8), a reportagem elaborada pela Secretaria de Comunicação de Paranavaí traça o perfil da UBS Campo Belo. Inaugurada em 6 de junho de 2008, a unidade é a terceira maior em número de pacientes cadastrados para atendimento.

A UBS Campo Belo é responsável pelo atendimento de 6.989 pessoas, sendo 2.579 famílias e 3.182 residências cadastradas nos seguintes bairros: Jardim Canadá, Jardim Simone I, Jardim Simone II, Jardim Novo Horizonte, Jardim Campo Belo e parte do Jardim São Jorge. A unidade conta com duas equipes completas de ESF (Estratégia Saúde da Família) e duas de Odontologia.

No total, são 26 servidores trabalhando na Unidade de Saúde para atendimento à população, sendo: dois Médicos da ESF (40 horas semanais); três Enfermeiros ESF (40 horas semanais); dois Dentistas (40 horas semanais); um Médico Ginecologista (8 horas semanais); um Médico Pediatra (5 horas semanais); uma Psicóloga (8 horas semanais); três Técnicos de Enfermagem (40 horas semanais); um Auxiliar de Enfermagem; um Auxiliar de Dentista (40 horas semanais); um Técnico de Higiene Dental – THD (40 horas semanais); um Agente de Conservação (44 horas semanais); um Auxiliar Administrativo (40 horas semanais); e oito Agentes Comunitários de Saúde – ACS (40 horas semanais).

Na UBS Campo Belo, a população referenciada conta com serviços como: acolhimento; consultas médicas; consultas de enfermagem; consultas e procedimentos odontológicos; visitas domiciliares; acompanhamento da gestante e do bebê (pré-natal e puericultura); acompanhamento de Saúde Mental; acompanhamento de hipertensos e diabéticos; acompanhamento de idosos; acompanhamento dos beneficiados do Programa Bolsa Família; planejamento familiar; curativos e retirada de pontos; pequenos procedimentos (lavagem de ouvido, passagem de sonda vesical e sonda nasogástrica); coleta de exames em pacientes acamados (quando necessários); dispensação de preservativos; exames preventivos (câncer de colo de útero) e avaliação das mamas; grupos de Educação em Saúde; Imunização (vacinas); Nebulização; teste de gravidez (TIG); testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatites B e C); teste rápido de Covid-19; administração de medicação; e verificação de sinais vitais (pressão arterial, glicemia capilar, frequência cardíaca e saturação).

Atualmente, a unidade de saúde é coordenada pela enfermeira Vanessa de Oliveira Chaves. A UBS Campo Belo fica na Rua Idelfonso Alves de Lima, s/nº - Jardim Videira, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O telefone de contato é o (44) 3902-1094.

