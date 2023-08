Projeto "Raio-X da Saúde" vai apresentar perfil de todas as unidades de Saúde de Paranavaí

A partir desta terça-feira, dia 1º de agosto, a Prefeitura de Paranavaí, através da Secretaria de Comunicação Social (SECOM), vai começar a publicar uma série de reportagens sobre as unidades de Saúde do município. O projeto batizado de “Raio-X da Saúde” vai traçar um perfil de cada Unidade Básica de Saúde (UBS) de Paranavaí e apresentar informações como a data de inauguração; o número de pessoas, famílias e residências cadastradas na área de abrangência da unidade; os bairros atendidos pelas equipes ESF (Estratégia Saúde da Família); quantos e quais profissionais atendem na UBS; a lista de serviços ofertados; além da identificação do coordenador, endereço e telefone atualizados da unidade para facilitar o contato da população.

“A ideia principal do projeto é que a população possa conhecer integralmente a sua UBS de referência, saber quais serviços e profissionais estão à sua disposição e ter uma noção melhor de como é amplo o trabalho das equipes da sua unidade. Temos UBSs que atendem a uma população de mais de 7.400 pessoas. Isso significa uma média de 2.800 famílias e 3.700 residências que são acompanhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, mostrando que o trabalho dos profissionais da UBS não acontece só dentro da unidade. Especialmente na Saúde, vemos que muitas barreiras poderiam ser superadas se as pessoas soubessem um pouco mais como funcionam o serviços, se tivessem mais informação. E é isso que o Raio-X da Saúde quer oferecer para a população – informação”, explica a Diretora de Jornalismo da Secretaria de Comunicação responsável pelo projeto, Keila Metz.

Todas as terças e quintas-feiras a SECOM vai publicar o Raio-X sobre uma das 20 Unidades Básicas de Saúde de Paranavaí. Depois das UBSs, a intenção é que outras unidades também entrem no Raio-X, como os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), a UPA 24 horas, a Vigilância em Saúde, a Farmácia Municipal e o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).

“Quando finalizarmos o Raio-X da Saúde, em meados do mês de outubro, queremos dar continuidade a este projeto informativo em outros setores como a Educação, com a apresentação do perfil de todas as escolas e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e também na Assistência Social, com os equipamentos de atendimento à população como os CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social)”, frisa Keila.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí