Raio-X da Saúde: UBS Jardim Maringá

No Raio-X da Saúde desta quinta-feira (3/8), a segunda unidade que terá seu perfil traçado na reportagem elaborada pela Secretaria de Comunicação de Paranavaí é a UBS Jardim Maringá. Inaugurada em 26 de abril de 2016, a unidade é a que tem o maior número de residências cadastradas em sua área de abrangência e o segundo maior número de pacientes cadastrados para atendimento.

A UBS Jardim Maringá é responsável pelo atendimento de 7.387 pessoas, sendo 2.785 famílias e 3.712 residências cadastradas nos seguintes bairros: Jardim Maringá I, Jardim Maringá II, Jardim Maringá III, Vila Prudêncio, Jardim Mariana, Jardim Central, Jardim Paulista, Jardim São Vicente, Jardim Vera Cruz, Jardim Progresso, Vila City, Jardim São João, Jardim Maravilha, Jardim Jaraguá e Centro. A unidade conta com duas equipes completas de ESF (Estratégia Saúde da Família) e duas de Odontologia.

No total, são 33 servidores trabalhando na Unidade de Saúde para atendimento à população, sendo: dois Médicos da ESF (40 horas semanais); dois Enfermeiros ESF (40 horas semanais); dois Dentistas (40 horas semanais); dois Médicos Ginecologistas (um de 4 horas e outro de 6 horas semanais); um Médico Reumatologista (8 horas semanais – atendimento exclusivo às quartas-feiras), que atende a todos os casos referenciados de reumatologia do município; um Nutricionista (40 horas semanais), que atende a todos os pacientes referenciados do município; uma Psicóloga (20 horas semanais); quatro Técnicos de Enfermagem (40 horas semanais); um Auxiliar de Enfermagem; dois Auxiliares de Dentista (40 horas semanais); um Agente de Conservação (44 horas semanais); um Auxiliar Administrativo (40 horas semanais); 12 Agentes Comunitários de Saúde – ACS (40 horas semanais); e um Educador Físico (20 horas semanais – atendimento na Academia da Saúde em frente à UBS).

Na UBS Jardim Maringá, a população referenciada conta com serviços como: acolhimento; consultas médicas; consultas de enfermagem; consultas e procedimentos odontológicos; visitas domiciliares; acompanhamento da gestante e do bebê (pré-natal e puericultura); acompanhamento de Saúde Mental; acompanhamento de hipertensos e diabéticos; acompanhamento de idosos; acompanhamento dos beneficiados do Programa Bolsa Família; planejamento familiar; curativos e retirada de pontos; pequenos procedimentos (lavagem de ouvido, passagem de sonda vesical e sonda nasogástrica); coleta de exames em pacientes acamados (quando necessários); dispensação de preservativos; exames preventivos (câncer de colo de útero) e avaliação das mamas; grupos de Educação em Saúde; Imunização (vacinas); Nebulização; teste de gravidez (TIG); testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatites B e C); teste rápido de Covid-19; administração de medicação; verificação de sinais vitais (pressão arterial, glicemia capilar, freqüência cardíaca, saturação); e a Academia da Saúde, vinculada à UBS, que oferece atividades esportivas para toda a comunidade.

Atualmente, a unidade de saúde é coordenada pela enfermeira Elaine Girondi. A UBS Jardim Maringá fica na Rua Antônio Fachin, s/nº - Jardim Maringá, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O telefone de contato é o (44) 3902-1102.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí