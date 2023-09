Raio-X da Saúde: UBS Dr. José Eloy

No Raio-X da Saúde desta quinta-feira (14/9), a reportagem especial elaborada pela Secretaria de Comunicação de Paranavaí traz o perfil da UBS Dr. José Eloy. Inaugurada em 7 de fevereiro de 2013, a unidade é conhecida como Clínica da Mulher por oferecer atendimento especializado em Ginecologia para todo o público feminino do município.

A UBS Dr. José Eloy é responsável pelo atendimento de 3.229 pessoas, sendo 1.203 famílias e 1.449 residências cadastradas nos seguintes bairros: Jardim Farroupilha, Jardim Vânia, Jardim Paraíso, Jardim Canadá, Jardim Centenário, Jardim Estrela, Jardim Monções, Jardim Maracanã, Jardim Montoya, Jardim André Luiz, Jardim Laranjeiras, parte da Vila Operária, parte do Jardim Cristo Rei e parte do Jardim Renascer. A unidade conta com uma equipe completa de ESF (Estratégia Saúde da Família) e uma de Odontologia.

No total, são 18 servidores trabalhando na Unidade de Saúde para atendimento à população, sendo: um Médico da ESF (40 horas semanais); um Enfermeiro ESF (40 horas semanais); um Dentista (40 horas semanais); três Médicos Ginecologistas (um profissional de 6 horas semanais e dois profissionais que fazem ultrasssonografia 10 horas semanais); três Técnicos de Enfermagem (40 horas semanais); um Auxiliar de Higiene Bucal (40 horas semanais); um Agente de Conservação (44 horas semanais); e sete Agentes Comunitários de Saúde – ACS (40 horas semanais).

Na UBS José Eloy, a população referenciada conta com serviços como: acolhimento; consultas médicas; consultas de enfermagem; consultas e procedimentos odontológicos; visitas domiciliares; acompanhamento da gestante e do bebê (pré-natal e puericultura); acompanhamento de Saúde Mental; acompanhamento de hipertensos e diabéticos; acompanhamento de idosos; acompanhamento dos beneficiados do Programa Bolsa Família; planejamento familiar; curativos e retirada de pontos; pequenos procedimentos (lavagem de ouvido, passagem de sonda vesical e sonda nasogástrica); coleta de exames em pacientes acamados (quando necessários); dispensação de preservativos; exames preventivos (câncer de colo de útero) e avaliação das mamas; grupos de Educação em Saúde; teste de gravidez (TIG); testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatites B e C); teste rápido de Covid-19; administração de medicação; verificação de sinais vitais (pressão arterial, glicemia capilar, frequência cardíaca e saturação); e ultrassonografias para todas as gestantes do município, conforme agendamento.

Atualmente, a unidade de saúde é coordenada pela enfermeira Silvana Aparecida de Lima. A UBS Dr. José Eloy fica na Avenida Martin Luther King, s/nº - Vila Operária, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O telefone de contato é o (44) 3902-1151.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí