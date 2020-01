A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação do setor de Imunização, comunica a toda população que a partir desta segunda-feira (27/1) a sala de vacinas da UBS Centro ficará fechada por tempo indeterminado.

“Como a UBS é a unidade de referência para atendimentos de casos suspeitos de dengue no município, o fluxo de pessoas aumentou muito. Isso acaba causando uma demora no atendimento das crianças que precisam receber doses de vacinas, por exemplo. Por isso a decisão de fechar o atendimento da sala até que a situação da dengue seja controlada na cidade”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

A aplicação das vacinas BCG, realizada na UBS Centro às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h30, agora será feita nos mesmos dias e horários na UBS Ouro Branco. Quem precisar receber doses de outras vacinas deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí