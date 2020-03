A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na última sexta-feira (27/3) o segundo lote de doses da vacina contra Influenza para atender aos idosos e profissionais de Saúde de Paranavaí. A vacinação foi aberta nesta segunda-feira, dia 30 de março, em apenas três pontos estratégicos com drive thrus montados em frente das UBSs São Jorge, Zona Leste e José Eloy (Vila Operária). Em pouco mais de três horas de vacinação, as doses disponibilizadas para os idosos se esgotaram.

“Recebemos um total de 2.760 doses para atender aos idosos com mais de 60 anos e os profissionais de Saúde da cidade. Fizemos uma distribuição para a vacinação dos idosos nos drive thrus, sem que ninguém precisasse descer do carro para ser vacinado, evitando que eles ficassem expostos a aglomerações. Nos três pontos estratégicos tivemos filas de pessoas procurando pelas doses, em muitos casos, com dois ou três idosos para serem atendidos no mesmo carro. As doses disponibilizadas para a vacinação dos idosos em geral acabaram já no meio da manhã. As doses restantes estão sendo administradas pelas equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para atender os pacientes acamados e nós estaremos realizando a imunização dos profissionais de Saúde durante a semana”, explicou a enfermeira e coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Segundo Grazieli, o município recebe as doses da vacina contra a Influenza do Governo do Estado. “Houve um adiantamento da Campanha Nacional, por parte do Governo Federal, e os laboratórios do país ainda não tinham a quantidade total das doses produzidas para atender a demanda. Com isso, a produção está sendo escalonada e a distribuição das doses está sendo feita em lotes menores para que, pouco a pouco, seja possível imunizar toda a população alvo. Nós estamos coordenando as estratégias de vacinação conforme vamos recebendo novas doses. Separamos uma quantidade de doses agora para imunizar os profissionais de Saúde que estão dando atendimento à população na UPA, na Farmácia Municipal, nas UBSs, Regional de Saúde, Hemonúcleo, Santa Casa, etc. Os profissionais também fazem parte do grupo prioritário desta primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação e precisam ser imunizados porque estão na linha de frente, atendendo diretamente a população”, frisou.

Segundo informações repassadas ao município pela 14ª Regional de Saúde, um novo lote de doses deve ser entregue em Paranavaí até o final desta semana e a nova estratégia de vacinação será divulgada nos próximos dias para a continuidade do atendimento dos idosos e profissionais de Saúde.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí