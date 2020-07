Secretaria de Saúde confirma 10º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quarta-feira (29/7) o 10º óbito de morador de Paranavaí com Covid-19. O paciente, um homem de 71 anos, estava hospitalizado em Curitiba para uma cirurgia neurológica quando contraiu o vírus. Ele tinha como comorbidades a hipertensão, diabetes e insuficiência cardíaca. Seu quadro clínico se agravou em decorrência do Coronavírus e o paciente faleceu no dia 18 de julho, na cidade de Curitiba. Por ser morador de Paranavaí, o óbito é contabilizado para o município junto à Secretaria de Estado da Saúde.

Veja também: Paranavaí registra nona morte de paciente com Covid-19

As nove primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram de uma mulher de 40 anos no dia 14 de abril; outra mulher de 51 anos no dia 18 de abril; um homem de 44 anos no dia 2 de maio; uma mulher de 78 anos no dia 3 de maio; um homem de 85 anos no dia 13 de maio; um homem de 53 anos no dia 18 de maio; uma mulher de 75 anos no dia 8 de junho; um homem de 55 anos no dia 5 de julho; e outro homem de 57 anos no dia 22 de julho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí