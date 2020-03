A partir desta terça-feira, dia 24 de março, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro começa a atender os casos suspeitos novo Coronavírus (Covid-19) em horários diferenciados. O atendimento passa a ser feito de segunda a sábado, das 7h às 19h.



UBS Centro passa a atender suspeitas de Coronavírus de segunda a sábado, das 7h às 19h



Veja também: UBS Centro será ponto de referência para casos suspeitos de Covid-19

“É importante reforçar que a UBS Centro é nossa unidade de referência para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas suspeitos de Coronavírus. A população não deve procurar o local para nenhum outro tipo de atendimento. A UBS Centro também não entrou na lista dos pontos de vacinação contra H1N1, por isso os idosos não devem procurar por vacinas lá. Os pacientes referenciados na UBS Centro que precisarem de atendimentos de Atenção Primária, devem procurar a UBS Zona Leste, onde a equipe do Estratégia Saúde da Família (ESF) foi realocada”, explica a coordenadora do ESF em Paranavaí, Talita Ferreira.

A recomendação da Secretaria de Saúde é para que as pessoas evitem aglomerações, pois a transmissão da doença é rápida e fácil. “Nossa recomendação é que as pessoas evitem aglomerações e só procurem a UBS Centro caso apresentem os sintomas da doença. Queremos garantir que os pacientes suspeitos de coronavírus tenham o mínimo de contato com outras pessoas, dessa forma a transmissão tende a ser menor. Nenhuma cidade do Brasil está preparada para uma crise dos níveis que aconteceram nos outros países, por isso, temos que ter cuidado redobrado nesse momento”, frisa a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar.

UBSs Monte Cristo e Jaraguá estão fechadas para atendimento por tempo indeterminado

A Secretaria Municipal de Saúde informa a toda a população que a partir desta terça-feira, dia 24 de março, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Monte Cristo e Chácara Jaraguá estão fechadas para atendimento por tempo indeterminado. As equipes do Estratégia Saúde da Família (ESF) foram alocadas para outras unidades próximas para reforçar o atendimento à população.

Os pacientes referenciados na UBS Monte Cristo, a partir de agora devem procurar o atendimento da Atenção Primária na UBS Ouro Branco ou UBS Zona Leste. Já os pacientes referenciados na UBS Jaraguá, devem procurar o atendimento na UBS Sumaré.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí