A Secretaria Municipal de Saúde recebeu mais um lote de doses da vacina contra Influenza para atender aos idosos e profissionais de Saúde de Paranavaí. A vacinação será retomada nesta sexta-feira, dia 3 de abril, a partir das 8h, em todas as salas de vacina do município. Para receber a dose, basta que o idoso leve a Carteira de Vacinação e um documento de identificação com foto.

As doses da vacina estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Paranavaí. Três postos de saúde farão a vacinação em locais estratégicos: a vacinação dos pacientes da UBS Panorama será na Escola Municipal Santa Terezinha; dos pacientes da UBS Celso Konda, será no Centro da Juventude; e dos pacientes da UBS Jaraguá será na Escola Municipal Edith Ebiner Eckert.

Além disso, serão montados dois Drive Thrus em frente às UBSs Zona Lestes e São Jorge. Nestes dois locais, as equipes estarão com pontos montados em frente ao posto de saúde e o vacinador vai até o carro para a aplicação da dose no idoso. Não é necessário descer do veículo em nenhum momento. É uma medida de proteção aos idosos, para evitar que eles fiquem expostos a aglomerações.

Apenas na UBS Ouro Branco, a vacinação será feita através de agendamento prévio via telefone para evitar aglomerações. O telefone da UBS é o (44) 3902-1136. As demais UBSs farão a vacinação nas salas montadas dentro do próprio posto de saúde.

“Recebemos mais de 5 mil doses para atender aos idosos com mais de 60 anos e os profissionais de Saúde da cidade. Estamos distribuindo as doses em todos os pontos de vacinação e acreditamos que, desta vez, será possível ir atendendo o público alvo por vários dias até que comece a nova etapa da Campanha, no dia 16. Por isso, os idosos não precisam se apavorar e se aglomerar nas UBSs para serem imunizados”, explica a enfermeira e coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

As equipes das UBSs vão continuar fazendo a aplicação das doses nas pessoas acamadas com mais de 60 anos. “Os postos de saúde já têm cadastrados quem são as pessoas acamadas que precisam ser vacinadas. As equipes irão às residências exclusivamente para aplicar essas doses e dar atendimento a esses casos específicos, sem que o idoso precise ser deslocado de sua casa”, frisa Grazieli.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí