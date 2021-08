O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está licitando a elaboração do projeto de restauração e ampliação da capacidade da PR-463, no trecho de Santo Inácio até o entroncamento com a PR-461, passando por Colorado, na região Noroeste. O investimento previsto é de R$ 3.696.974,44 para realizar os estudos e levantamentos necessários para atender o trecho de 36,68 quilômetros de extensão.

Veja também:

Estado vai restaurar e ampliar rodovia entre Iguaraçu e a divisa com São Paulo

Paraná licita projeto de restauração e ampliação de rodovia em Nova Esperança



“Com este edital colocamos em andamento todas as iniciativas do eixo de rodovias da região Noroeste do Paraná”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “São quatro projetos e uma contratação de projeto e obra para modernizar por completo as ligações de Maringá e de Nova Esperança até a divisa com São Paulo, por meio da PR-463 e da PR-317, expandindo ainda mais o potencial do agronegócio e da indústria na região, que ficará totalmente conectada aos principais corredores logísticos do Paraná, além de ter esse amplo acesso à malha de São Paulo”, explica o secretário.



Estado licita projeto de ampliação da PR-463 no trecho de Santo Inácio a Colorado - clique para ampliar



- clique para ampliar

Ele acrescenta que também serão atendidos diretamente os municípios de Iguaraçu, Munhoz de Melo, Santa Fé, Nossa Senhora das Graças, Santo Inácio, Uniflor, Cruzeiro do Sul, Paranacity e Colorado, além de todas as demais cidades da região que contam com rodovias de acesso ao eixo.

Participam da licitação do projeto oito empresas e consórcios, selecionados anteriormente por meio de Solicitação de Manifestação de Interesse, realizado no ano passado. A abertura dos envelopes com propostas técnicas será no dia 14 de setembro, às 14h, no auditório do DER/PR em Curitiba, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Uma sessão de abertura das propostas de preços será marcada na sequência.

Após a conclusão do processo, com assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço, a vencedora terá 360 dias para elaborar o projeto. Esta licitação está incluída no Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), assim como os outros três projetos do eixo.

Projeto – O trecho tem início no entroncamento com a PR-317 em Santo Inácio, sem incluir o trevo atual. Até Colorado está prevista a restauração da pista existente e ampliação da sua capacidade, que inclui soluções como terceiras faixas e acostamentos, entre outros. Será vistoriada a ponte sobre o Rio Santo Inácio para verificar se há necessidade de reforço ou readequação. Também será avaliada a possibilidade de melhor direcionar o tráfego de uma grande empresa do setor alimentício situada no km 71 da rodovia.

Em Colorado o projeto executivo de engenharia deve contemplar a restauração e duplicação da pista no perímetro urbano do município, em uma extensão de 4,17 quilômetros, além da implantação de interseções em desnível (viaduto ou trincheira) nos dois entroncamentos com a PR-542.

E de Colorado até o entroncamento com a PR-461 (acesso para Lobato) está prevista a restauração e ampliação da capacidade, com vistoria da ponte sobre o Rio Bandeirantes e estudo de uma solução para atender o tráfego de caminhões canavieiros na interseção em nível no km 45, incluindo a possibilidade de implantar interseção em desnível no local.

Além disso, as interseções em nível deverão ser remodeladas, de preferência adotando rótulas fechadas alongadas, todas as curvas serão verificadas quanto à necessidade de correções geométricas, e deverão ser previstos passeios, travessias, pontos de ônibus e ciclovias ou ciclofaixas onde for aplicável. O projeto deverá avaliar ainda a necessidade de implantar marginais com revestimento primário para tráfego de maquinário agrícola, sem interferência com a rodovia.

Outras – O diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti, explica que as licitações dos projetos de restauração e ampliação da PR-317, de Iguaraçu até a divisa com São Paulo, e o outro edital da PR-463, de Nova Esperança até o acesso para Lobato, estão em andamento, com suas propostas técnicas já sendo avaliadas. “Teremos as quatro equipes projetistas trabalhando de modo praticamente simultâneo, garantindo que os projetos sejam coerentes e tragam as melhores soluções para as rodovias”, informa Furiatti.

“E ainda este ano, graças a uma licitação em RDCi que já concluímos, devemos ter movimento de máquinas na mesma região, no trecho entre Maringá e Iguaraçu, assim que os primeiros produtos do projeto estiverem concluídos e forem aprovados”.

Eixo – O DER/PR lançou no final de junho os editais dos dois projetos de restauração e ampliação da capacidade da PR-317, com o primeiro lote indo da divisa com São Paulo até Nossa Senhora das Graças, em uma extensão de 34,24 quilômetros e investimento previsto de R$ 3.206.733,11. O segundo lote da rodovia continua de Nossa Senhora das Graças até Iguaraçu, em uma extensão de 35,89 quilômetros e investimento de R$ 3.764.438,51.

Para a PR-463 foi publicado o edital de restauração e ampliação da capacidade de Nova Esperança até o entroncamento com a PR-461 (acesso para Lobato), com 39,92 de extensão e investimento estimado de R$ 4.457.570,17. Ao todo são R$ 15.125.716,23 previstos para esses projetos executivos de engenharia do eixo de rodovias da região Noroeste, em uma extensão de 146,73 quilômetros.

Maringá e Iguaraçu - Ainda para a PR-317 foi contratada a elaboração do projeto e a execução da obra de duplicação da PR-317 entre Maringá e Iguaraçu, em uma extensão de 21,82 quilômetros, pelo valor de R$ 183.456.873,42. Neste tipo de contrato, licitado na modalidade Regime Diferenciado de Contratação integrada (RDCi), os primeiros meses são dedicados à elaboração de estudos e levantamentos para elaborar o projeto, com os serviços no trecho iniciando na sequência.

Fonte: Agência Estadual de Notícias