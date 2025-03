Infraero assina contrato do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Paranavaí

Em solenidade realizada nesta quinta-feira (13/3), o presidente da Infraero, Rogério Barzellay, assinou o contrato para o início das obras de construção do novo Terminal de Passageiros e do novo estacionamento de veículos do Aeroporto Regional de Paranavaí, no Paraná. O futuro terminal oferecerá uma moderna e confortável estrutura em uma área de 713 m², com capacidade para receber até 200 mil passageiros por ano em fluxos operacionais de embarque e desembarque separados. O estacionamento contará com 27 vagas em frente ao novo terminal.

O Aeroporto de Paranavaí receberá um amplo conjunto de melhorias, que inclui: implantação de sistema de balizamento noturno, nova sinalização vertical de pista, construção de muro patrimonial e de via de inspeção, instalação de farol de aeródromo e de biruta iluminada, além da regularização da RESA (Área de Segurança de Fim de Pista) e da faixa preparada da pista.

Também será feita uma nova sinalização horizontal no pátio de aeronaves e na pista de pouso e decolagens e deverá ser concluída pelos órgãos competentes a homologação do PAPI (Sistema Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão), que já teve sua instalação finalizada. O investimento da Infraero é na ordem de R$ 30 milhões, com previsão de entrega de todas essas melhorias até o fim desse ano.

O presidente da Infraero, Rogério Barzellay, destaca que a qualificação do Aeroporto de Paranavaí faz parte do compromisso do Governo Federal, via Ministério de Portos e Aeroportos e Infraero, no desenvolvimento da aviação regional. “Iremos garantir uma infraestrutura aeroportuária aprimorada com vistas a atender à crescente demanda e aumentar a segurança e a capacidade operacional do aeroporto, permitindo que possa receber voos diurnos e noturnos e com aeronaves de maior porte”, disse Barzellay.

“Agradeço à Infraero e ao Governo Federal por investirem no Aeroporto Regional de Paranavaí. A nova infraestrutura do aeroporto colocará Paranavaí definitivamente na rota brasileira da aviação e, consequentemente, trará mais desenvolvimento econômico para toda a Região Noroeste do Paraná, gerando emprego e renda e fortalecendo o setor de turismo”, afirmou o prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen.

”Hoje é um dia histórico para Paranavaí e toda a nossa região. Ver o Aeroporto Regional Edu Chaves modernizado, pronto para atender melhor a população e impulsionar o desenvolvimento local é motivo de grande orgulho. Trabalhamos com determinação para garantir que esse importante modal aéreo continuasse ativo e fortalecido, viabilizando os recursos necessários junto ao Governo Federal”, disse o deputado federal Tião Medeiros, que atuou na articulação para a transferência da gestão do Aeroporto de Paranavaí da Prefeitura para a Infraero.

